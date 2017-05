Fora de casa, Comercial empata amistoso com União/MT

Arquivo Time da casa saiu na frente, porém, no segundo tempo, Colorado conseguiu igualar o placar

O Comercial deu a primeira mostra do que poderá apresentar na Série D do Campeonato Brasileiro. Diante do União/MT, equipe que também participará da competição nacional, o Colorado ficou no empate em 1 a 1, neste domingo (14), em amistoso disputado no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis/MT.



Em dois tempos distintos, cada equipe marcou em uma etapa. Os donos da casa saíram na frente no primeiro tempo com o gol de Ricardo, porém o atacante Luís Ricardo, cobrando pênalti, empatou aos 29 minutos do segundo tempo e deu números finais à partida.



Com 18 novas contratações para a Série D, o técnico Valter Ferreira teve a primeira oportunidade de mandar a campo um pouco do que pretende para a competição nacional. O time viajou com 21 jogadores, testando formas distintas de jogo em cada tempo, substituindo todos os titulares na etapa final.



Este foi o primeiro e último amistoso do Comercial antes da estréia na quarta divisão nacional. No proximo domingo (21), às 18h, o Colorado faz a estréia na Série D, diante do Sinop/MT, no estádio Morenão. Além do time de Mato Grosso, também integram o grupo do Colorado na primeira fase o Anápolis/GO e o Ceilândia/DF.