Flamengo vira no fim e segue perto da liderança no Brasileirão

Gilvan de Souza/CRF Guerrero tenta bicicleta no primeiro tempo, mas goleiro cruzeirense defendeu

O Palmeiras segue líder da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo mostra que a manutenção da ponta não será tão fácil. Nesta 27ª rodada, os dois primeiros colocados venceram seus adversários, coincidentemente, pelo mesmo placar, e seguem dominando a disputa. O Atlético-MG, terceiro colocado, também venceu e observa a disputa na espera de uma brecha para entrar na briga pela taça.



Por outro lado, dois grandes estão em situação cada vez mais preocupante. O Internacional se afunda cada vez mais na zona de rebaixamento e o Cruzeiro, que até esboçou uma reação e ficou algumas rodadas fora da degola, está de volta ao grupo dos quatro piores times do campeonato.



O Palmeiras abriu a rodada no sábado, batendo o Coritiba por 2 a 1 e jogou a pressão em cima dos adversários mais próximos que jogaram no domingo. Também no sábado, o Santos perdeu para o Sport-PE por 1 a 0 e se afastou dos primeiros colocados, embora siga no G4. Já o Botafogo, que se aproximava da zona de Libertadores, foi surpreendido pelo lanterna América-MG e também foi derrotado pela contagem mínima.



Neste domingo, o Flamengo entrou em campo contra o Cruzeiro, em Cariacica-ES, sabendo que só a vitória manteria o time perto da ponta. Depois de um primeiro tempo morno e sem gols, o Cruzeiro explorou os contra-ataques para abrir o placar com Rafinha, aos 29 minutos. Na pressão, o Mengo empatou com Guerrero aos 38 minutos e conseguiu a virada com o argentino Mancuello aos 44.



Depois foi a vez do Atlético-MG, também empurrado pelas vitórias dos dois primeiros colocados, buscar um bom resultado e o adversário não poderia ser melhor. O combalido Internacional vinha de quatro derrotas seguidas e somou mais uma. O Galo marcou com Fred, Clayton e Lucas Pratto para vencer por 3 a 1, com Gustavo Ferrareis descontando para os gaúchos.



Para piorar a situação do Inter e do Cruzeiro, o Figueirense-SC venceu o Santa Cruz-PE por 3 a 1, O Vitória-BA bateu o São Paulo por 2 a 0. O Grêmio voltou a vencer ao marcar 1 a 0 na Chapecoense-SC e o Fluminense se vingou da eliminação na Copa do Brasil e venceu o Corinthians, em Itaquera, por 1 a 0, gol de Cícero no último minuto de jogo.



Com esses dez jogos, o Palmeiras lidera com 54 pontos, o Flamengo tem 53, o Atlético-GO tem 49 e o Santos soma 45 pontos, fechando o G4. O Fluminense subiu para quinta posição com 43 pontos, o Atlético-PR tem 42 e o Corinthians caiu para sétimo com 41. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Figueirense com 31 pontos. Na degola estão Cruzeiro com 30 pontos, Internacional com 27, Santa Cruz com 23 e o América-MG, ainda na lanterna, agora com 21 pontos.