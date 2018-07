Flamengo empata e dá chance para o São Paulo buscar liderança

Staff Images/Flamengo Santos e Flamengo ficaram no empate na Vila com gols no primeiro tempo

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com a possibilidade de mudança na liderança e a queda de mais um treinador entre as equipes que jogam também a Libertadores. O Flamengo empatou com o Santos e a primeira posição ocupada pelos rubro-negros passa a ser provisória até que o São Paulo, único com possibilidade de derrubá-lo, jogue nesta quinta. O Palmeiras perdeu para o Fluminense e o resultado provocou a queda de Roger Machado, repetindo o que aconteceu com Jair Ventura no Santos.



A rodada começou justamente na partida do Maracanã. O Palmeiras foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo mas, repetindo o que vem acontecendo, perdeu várias chances de marcar e foi punido aos 42 minutos. Gilberto pegou rebote da zaga e marcou o gol da vitória tricolor por 1 a 0. No segundo tempo, Roger tentou mudar o jeito do time, mas sem sucesso no seu último jogo no comando do Verdão.



Em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Paraná Clube-PR por 2 a 0 e assume provisoriamente a terceira posição. O zagueiro Leonardo Silva no primeiro tempo e o meia Elias, no segundo, marcaram os gols da vitória do Galo.



2x Romero

Agência Corinthians Romero marcou duas vezes e melhora marca de artilheiro da Arena

Em Itaquera, o Corinthians recebeu o Cruzeiro em busca de reabilitação, mas o jogo foi morno no primeiro tempo que terminou sem gols. No segundo, apareceu a estrela do paraguaio Ángel Romero, maior artilheiro da Arena Corinthians. Aos 16, depois de Fábio salvar chute de Danilo Avelar, Romero pegou o rebote e empurrou para o fundo do gol. Depois, aos 34, Jadson acertou o travessão em cobrança de falta e, na sobra, o atacante marcou o segundo gol do Timão. O Cruzeiro quase diminuiu aos 38, Barcos chutou e Danilo Avelar salvou em cima da linha. No minuto seguinte, Cássio precisou intervir de forma precisa no cabeceio de David e o jogo terminou em 2 a 0.



Na Vila Belmiro, Santos e Flamengo terminaram iguais com gols no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Éverton Ribeiro desviou a bola que veio de escanteio cobrado por Lucas Paquetá e abriu o placar. O Rubro-Negro tentou controlar o Peixe, mas acabou sofrendo o empate. Com 33 minutos, Rodrygo fez linda jogada pela direita passando por três adversários e cruzou na direção de Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Rubro-Negro tentou imprimir o ritmo de jogo na etapa final. Tanto que teve maior posse de bola durante o segundo tempo. O Peixe explorava os contra-ataques, mas sem eficiência. No fim, igualdade em 1 a 1.



Outros jogos



Nesta quinta (26) a rodada segue com outras quatro partidas, três delas às 18h30 (MS). Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São Paulo e, se vencer, o Tricolor Paulista assume a liderança, enquanto o Gaúcho quer lugar no G4. No Barradão, o Vitória-BA enfrenta o Sport-PE e no Engenhão jogam Botafogo e Chapecoense-SC. Às 20h (MS), o América-MG joga contra o Internacional no Independência.