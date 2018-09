Flamengo e Grêmio abrem rodada do Brasileirão de olho na liderança

Três jogos abrem neste sábado (29) a 27ª rodada do campeonato Brasileiro e com times que buscam se aproximar da liderança em campo. Flamengo e Grêmio, respectivamente, quarto e quinto colocados, buscam vitórias para embolarem com São Paulo, Palmeiras e Internacional, que jogam no domingo, na luta pelo título do Brasileirão. Os cinco primeiros colocados estão separados por apenas quatro pontos.



Duelo dos Tricolores

Lucas Merçon/Fluminense FC Tricolores brigam por pontos no Engenhão

A rodada começa às 15h (MS) no Estádio do Engenhão com Fluminense encarando o Grêmio em busca de encaixar uma série de vitórias e subir na classificação. Atualmente, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a nona posição com 34 pontos conquistados. Vencer o rival desta tarde o levaria para o sétimo lugar e a apenas cinco pontos do Atlético-MG, sexto colocado.



Mais acima na classificação, o Grêmio pode alcançar a vice-liderança do Brasileirão em caso de vitória. Firme na luta pelo título da competição, o Imortal chega ao confronto embalado por duas vitórias consecutivas. Um novo triunfo alimenta as chances do Tricolor Gaúcho de levar o caneco enquanto o clube também disputa a Libertadores desta temporada.



Timão em Belo Horizonte



No Estádio Independência, às 18h (MS), o América-MG recebe o Corinthians e conta com seu retrospecto em casa para quebrar uma incômoda sequência de três jogos sem vencer na competição. Diante de seu torcedor, o clube mineiro conquistou grande parte dos 31 pontos somados no torneio. Foram seis vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 13 jogos como mandante.



Do outro lado, o Corinthians espera dar gás a uma possível arrancada na classificação. Na oitava posição com 34 pontos, uma vitória colocaria o Timão no sétimo lugar. Para isso, o Alvinegro precisa superar o retrospecto como visitante na competição até o momento. Em 12 jogos fora da Arena Corinthians, o Time do Parque São Jorge faturou apenas duas vitórias e um empate e somou nove derrotas.



Flamengo em Salvador

Gilvan de Souza/CR Flamengo Na Fonte Nova Bahia quer se afastar da degola e Flamengo busca liderança

Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Flamengo em um duelo de extremos. Um lutando para se afastar do Z4 e outro em busca da liderança. Na 15ª colocação, o Bahia precisa vencer para respirar momentaneamente na luta contra o descenso. Já são três partidas sem vencer na competição e a necessidade por um bom resultado pressiona o Tricolor de Aço para o confronto desta noite.



O Flamengo segue como forte postulante ao título de campeão brasileiro. Na quarta colocação com 48 pontos, uma vitória levaria o Rubro-Negro à liderança provisória da competição. Para chegar ao topo da tabela do Brasileirão, o Mais Querido precisa quebrar um jejum que já dura quase quatro meses: o clube não vence como visitante desde 7 de junho, quando superou o Fluminense na 10ª rodada da competição. A partida marca a estreia de Dorival Jr. como técnico do Flamengo.