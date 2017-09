Flamengo e Cruzeiro decidem a Copa do Brasil nesta quarta-feira no Mineirão

Pedro Martins / MoWA Press Um grande espetáculo é esperado hoje antes e depois da partida

Flamengo e Cruzeiro decidem a Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. No primeiro jogo, empate em 1 a 1. Como não há a regra do gol qualificado, nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo busca o tetracampeonato da competição, que pode vir exatamente no ano de comemoração dos 30 anos do Tetra Brasileiro, de 1987. Além disso, esta é a oportunidade de vingar a decisão de 2003, quando os mineiros levaram a melhor após empate em 1 a 1 no primeiro jogo e vitória em Belo Horizonte.



A comissão técnica do Cruzeiro divulgou a lista dos atletas relacionados para a grande final da Copa do Brasil. A grande novidade da lista será a presença do zagueiro Manoel. Recuperado de dores no pé esquerdo, o defensor não atua pela equipe desde o dia 30 de julho, no empate com o Vitória por 0 a 0, no Mineirão.



O jogador falou da satisfação de voltar ao time justamente na final da competição e sobre as possibilidades de levantar mais uma taça pelo Maior de Minas. “Muito feliz de estar relacionado com os demais companheiros. Fiquei um tempo parado, foi um momento muito difícil, mas estou tendo a oportunidade de voltar na final, no jogo mais importante do ano. Todos os jogadores têm ciência disso, nossa torcida também, é um momento especial para o Clube então espero poder ajudar de qualquer forma, seja no banco, ou até mesmo se o professor me der a oportunidade de entrar em campo. Pode ter certeza que farei de tudo para conquistar essa competição”, declarou.



Outro que também está de volta é o meio-campo Elber. A última partida do jogador foi diante do Londrina, na Copa da Primeira Liga. Élber também esteve no banco de reservas na primeira partida da final contra o Flamengo, no Maracanã.



Pelo Flamengo, as condições físicas do atacante Éverton ainda inspiram dúvidas quanto à sua disponibilidade para esse importante confronto. O camisa 22 participou das atividades desta terça-feira (26) e será monitorado até a hora da decisão para ter-se a certeza de quanto tempo suportará se for a campo diante do Cruzeiro.



“É um jogador importante nas duas fases do jogo, tanto ofesiva quanto defensivamente. É muito generoso em seu esforço. Inteligente e com poder de desequilibrar uma partida. Espero que esteja bem. Se não puder atuar por todo o jogo, espero que ao menos tenha minutos para que seu talento possa dar aporte ao time”, elogiou o técnico Reinaldo Ruedan, nesta terça-feira (26), em entrevista coletiva após o treino que fechou a preparação do elenco rubro-negro no Mineirão.