Flamengo abre rodada na captura do líder Palmeiras

Divulgação/CRF Zé Ricardo comanda o Flamengo em busca da quarta vitória seguida

A Série A do Campeonato Brasileiro segue neste fim de semana com a 24ª rodada, que começa com uma partida no sábado, oito no domingo e encerra com o jogo da segunda-feira. Integrantes do G4, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Corinthians, nesta ordem, não correm risco de perderem lugar na zona de classificação para Libertadores, mas a disputa entre eles pelas melhores posições deve marcar a rodada, já que todos jogam fora de casa.



No primeiro jogo essa disputa já entra em campo. No Estádio Barradão, neste sábado, às 17h30 (MS), o Vitória-BA recebe o Flamengo. Na zona de rebaixamento, os baianos querem barrar o crescimento do Mengão no campeonato que se firmou no G4 e agora mira a liderança.



No domingo, dois jogos às 10h (MS). Com campanhas irregulares, São Paulo e Figueirense-SC jogam no Estádio do Morumbi em duelo direto contra a zona de rebaixamento. Na Arena Condá, Chapecoense-SC e Coritiba jogam para melhorar a posição, já que ambos estão na zona intermediária.



Entre os jogos das 15h (MS), dois clássicos regionais. Na Vila Belmiro, o desfalcado Santos, ainda reclamando das baixas sofridas no jogo anterior, recebe o Corinthians. Se vencer, o Peixe volta a se aproximar do G4, mas uma derrota em casa pode significar o fim do sonho pelo título, ao contrário do Corinthians, que apesar da saída de jogadores importantes, segue na captura dos primeiros colocados. Na Ilha do Retiro, Sport-PE e Santa Cruz se enfrentam por recuperação no campeonato.



No Mineirão, o duelo de dois times que estão de encontrando e deixando as últimas posições. Cruzeiro e Botafogo jogam para manter as boas campanhas neste segundo turno que os afastaram da zona de rebaixamento e as duas torcidas começam a pensar em Libertadores. Na Arena da Baixada, o Atlético-PR busca reabilitação contra o Internacional, que voltou a vencer após 14 rodadas, mas segue perto da degola.



Fechando o domingo, dois jogos às 17h30 (MS). No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o lanterna América-MG de olho em três pontos. Em Porto Alegre, o Grêmio não terá tarefa fácil para se recuperar de três derrotas seguidas e cinco jogos sem vitória. Enfrenta o líder Palmeiras e ainda a pressão da torcida, descontente em ver o time cair pela tabela. O Verdão quer, pelo menos, manter a vantagem que o separa dos concorrentes pelo título.



Na segunda, no último jogo da rodada, outro time do G4 joga como visitante. No Estádio Edson Passos, às 19h (MS), o Fluminense recebe o Atlético-MG, embalado pela boa fase do ex-ídolo tricolor, Fred.