Final do Sub-17 e classificados no Sub-13 movimentaram futebol de base

Divulgação Seduc venceu o Sete de Dourados em Aquidauana e joga por empate na volta em Dourados

Duas competições de base movimentaram clubes do Mato Grosso do Sul no fim de semana. No Campeonato Estadual Sub-17, o atual bicampeão Seduc venceu o Sete de Dourados e joga por um empate na partida de volta. No Sub-13, terminou a primeira fase com a definição dos times classificados que seguem na disputa do título.



Perto do Tri



No estádio Noroeste, em Aquidauana, com excelente presença de público, o Seduc, que representa também a cidade vizinha de Anastácio, recebeu o Sete de Dourados na partida de ida da final do Estadual Sub-17 e venceu por 1 a 0, revertendo a vantagem do adversário. O gol da vitória saiu aos nove minutos do primeiro tempo, marcado pelo atacante Marcos Henrique.



No segundo tempo o Sete, mesmo com dez jogadores após a expulsão do meia Victor, pressionou em busca do empate, mas esbarrou na boa postura defensiva do time da casa. O Seduc ainda perdeu o meia Carlos, que fraturou o braço ao cair de mau jeito após uma disputa de bola e precisou ser levado ao hospital.



Os dois times voltam a se enfrentar no Estádio Douradão, no dia 10 de dezembro. O Seduc leva o Tri com um empate, enquanto o Sete precisa de uma vitória por qualquer placar para ser campeão.



Classificados



Terminou neste final de semana a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13 com seis equipes classificadas. Em Mundo Novo, o Sete ficou a vaga do Grupo E após empatar em 1 a 1 com o Urso e eliminar o rival por ter maior saldo de gols. Outros quatro jogos foram disputados, sendo três em Campo Grande e outro em Mundo Novo.



Na capital, a rodada tripla teve 20 gols. O Pelezinho avançou com goleada de 4 a 0 sobre o Conquista. Na sequência, o União/ABC fez 8 a 0 sobre o Náutico, mesmo resultado do Novoperário sobre o Santista. No outro jogo em Mundo Novo, o Furacão não compareceu e perdeu por WO para o Ceart, ambos já estavam eliminados. Operário, Comercial e Ubiratan também caíram na fase inicial.



Próxima fase



A segunda fase do Estadual Sub-13 terá dois grupos de três times cada. Os jogos acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro no estádio Olho do Furacão em Campo Grande. As equipes se enfrentam em turno único dentro de cada grupo e o campeão de cada grupo fará a final no domingo (4).



O Grupo G será formado por Novo, Sete e Pelezinho. Já o Grupo H será composto por Porto, Serc e União/ABC.