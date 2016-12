Final da Copa Cidade de Voleibol acontece neste sábado em Campo Grande

As finais da Copa Cidade de Voleibol acontecem na tarde deste sábado (3) no ginásio da Escola Ativa Idade, em Campo Grande. A primeira final será no naipe feminino, com disputa entre a UCDB, atual campeã, contra AABB, vencedora da Copa Pantanal neste ano, justamente contra a UCDB.



As duas equipes são as mais fortes da atualidade em Mato Grosso do Sul e têm se revezado nos primeiros lugares nos principais torneios. Após o feminino o público poderá curtir a final do masculino.



Quatro times brigam pelo primeiro lugar no masculino, com disputa entre AVPe UPTIME em uma das semifinais e JBR/Uniderp e UCDB na outra ponta. Os vencedores disputam a final nesta tarde.



A Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) distribuirá brindes nos intervalos dos jogos, com sorteio de bolas e camisetas. A Escola Atividade fica localizada na Rua Dr. Zerbini, Chácara Cachoeira.