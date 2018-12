Final 2018 do estadual de Enduro será neste sábado em Dourados

Fundesporte/Cedida O sorteio da ordem de Largada aconteceu na última sexta-feira

A cidade de Dourados receberá neste sábado (1º) a 12ª edição do Enduro Pedreira, etapa final do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade 2018. O campeonato neste ano já passou pelos municípios de Antônio João, Maracaju, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Deodápolis, Amambai e Ribas do Rio Pardo.

A organização da etapa final é do Moto Trilha Dourados, o qual informa que essa etapa terá um percurso de 81 Km com cerca 4h35 de tempo de prova. Os pilotos poderão participar nas principais categorias: Novatos, Over 40, Sênior, Junior e Master.

Como forma de incentivo para os pilotos que querem iniciar o esporte, os organizadores disponibilizam uma categoria extra (Trilhão), onde os participantes fazem todo o percurso da prova sem a utilização de equipamento de navegação, sempre acompanhados e orientados por guias disponibilizados pela organização. A inscrição para esta categoria será R$ 60,00 já com almoço incluso.

A largada será no domingo (1º), às 9h, no CTG Querência do Sul (localizado na avenida Guaicurus, Km 9 – Direção Itahum). No mesmo local será a chegada e o almoço.

À noite, a partir das 20h, no CTG Querência do Sul, acontecerá a festa de encerramento do campeonato onde serão entregues os troféus aos campeões de todas as categorias de 2018. A festa terá a animação da Banda Vokalika. Informações e reservas de convites para a festa é preciso ligar para (67) 99983-0511, e falar com Alcir.