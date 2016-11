Anderson Ramos / Capital News Presidente da Federação externa nota de pesar e homenagem

Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) divulga nota declarando profunda tristeza para o Futebol Brasileiro.



De acordo com o presidente Francisco Cezário de Oliveira, “As nossas orações estão com as famílias dos atletas, dirigentes, jornalistas e tripulação”.



Ainda segundo nota, a Federação homenageia de forma especial o desportista Delfim de Pádua Peixoto Filho, Presidente da Federação Catarinense de Futebol, pelo trabalho realizado.

Confira a íntegra da nota:

" FFMS se pronuncia sobre acidente do Chapecoense

Externo aqui o meu mais profundo pesar nesta manhã de profunda tristeza para o Futebol Brasileiro.



A nossas orações estão com as familias dos atletas, dirigentes, jornalistas e tripulação.



Dentre estes, amigos queridos e de longa data dos quais nos despedimos de maneira tao tragica e inesperada.



Me cumpre homenagear de forma especial ao amigo, irmão, advogado e desportista Delfim de Pádua Peixoto Filho, o nosso querido Delfim, eterno Presidente da Federação Catarinense de Futebol.



Combativo na defesa dos seus ideais, apaixonado pelo Futebol, e acima de tudo um exemplar Pai de família, as nossas lágrimas se irmanam às dos queridos familiares e amigos.



Francisco Cezário de Oliveira

Presidente FFMS"