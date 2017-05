FFMS divulga nova tabela do estadual sub-19 com apenas cinco equipes

Anderson Ramos/Arquivo Capital News Operário e ABC União estão confirmados no estadual Sub-19

As vagas de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de futebol júnior de 2018 serão disputadas por apenas cinco equipes. A Federação de Futebol do Estado (FFMS) divulgou na tarde desta quinta-feira (11) a nova tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-19 com quatro desistências em relação à primeira versão, divulgada há um mês.



Apenas por Comercial, Corumbaense, União/ABC, Urso e Operário, atual vice-campeão e que participou da Copinha neste ano, disputam a competição neste ano, confirmando a saída de Novo, Pontaporanense, Sete de Dourados e Serc, que estavam na versão inicial da tabela.



Com a diminuição de equipes, a competição também terá nova fórmula de disputa. Os cinco clubes integram uma única chave, jogando todos contra todos em dois turnos no sistema de pontos corridos. A equipe que somar mais pontos garante vaga direta na Copa São Paulo de 2018. Caso a Federação Paulista de Futebol (FPF) abra mais um lugar para o Estado, esta irá ao vice-campeão.



Entre as novidades para esta edição está o retorno do clássico Comerário, entre Comercial e Operário, que será disputado no estádio Morenão, assim como as rodadas duplas previstas para jogos com mando de duas equipes da capital na mesma rodada. Por outro lado, a competição exigirá longos deslocamentos já que as partidas acontecerão em pontos distantes no Estado – Corumbá, Campo Grande e Mundo Novo.



O torneio tem início previsto para o próximo dia 20, com duas partidas – em Campo Grande e Corumbá. As disputas prosseguem com dois jogos todos os sábados até o dia 22 de julho, quando acontece a última rodada.



Confira os jogos das duas primeiras rodadas:

Sábado, 20/5

Comercial x União/ABC, às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

Corumbaense x Operário, às 17h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá



Sábado, 27/5

Urso x Corumbaense, às 15h, no estádio Toca do Urso, em Mundo Novo

Operário x Comercial, às 17h, no estádio Morenão, em Campo Grande