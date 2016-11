FFMS decreta adiamento em todas as partidas previstas em calendário

Anderson Ramos / Capital News Presidente Cezario cobra das agremiações as novas exigências da lei do Profut

Decretado luto oficial de 7 dias e adiamento das partidas já agendadas no calendário para as equipes das série B, sub 17 e sub 13.



A categoria passa por uma tragédia inesperada no Brasil, portanto, o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, se solidariza com a delegação Chapecoense, seus torcedores e familiares.