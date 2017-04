Ferrari domina primeira fila no GP da Rússia, Massa larga em sexto

Nos instantes finais do treino classificatório em Sochi, realizado na manhã deste sábado (29), Sebastian Vettel fez a volta mais rápida com 1m33s194 e larga na primeira posição no domingo, seguido pelo seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen (1m33s253). Desde 2008 a Ferrari não dominava a primeira fila.

Foto: AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC Sebastian Vettel fez a volta mais rápida do dia e larga na pole

A Mercedes que não mantém o mesmo ritmo de 2016, ficou atrás da equipe italiana durante todo o treino livre, e larga em terceiro e quarto no grid, com Valtteri Bottas (1m33s289) e Lewis Hamilton(1m33s767).



O brasileiro Felipe Massa da Mercedes fez o sexto melhor tempo do dia com (1m35s110) e larga atrás de Daniel Ricciardo da RBR que fez o quinto melhor tempo com (1m34s905).



O GP da Rússia marca a quarta etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1 e acontece neste domingo (30), no Circuito de Sochi.



Confira o grid de largada do GP da Rússia:



1) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1:33.194

2) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 1:33.253

3) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1:33.289

4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1:33.767

5) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer), 1:34.905

6) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes), 1:35.110

7) Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer), 1:35.161

8) Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1:35.285

9) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes), 1:35.337

10) Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes), 1:35.430

11) Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes), 1:35.964

12) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault), 1:35.968

13) Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari), 1:36.017

14) Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso-Renault), 1:35.948

15) Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda), 1:36.660

16) Jolyon Palmer (ING/Renault), 1:36.462

17) Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari), 1:37.332

18) Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari), 1:37.507

19) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari), 1:37.620

20) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda), 1:37.070