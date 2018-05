Federação e clubes se reúnem nesta quinta em Campo Grande

Rogério Vidmantas/Capital News Tavares e Cezário comandaram reunião com clubes que pretendem disputar a Série B Estadual

Uma reunião entre clubes interessados e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) nesta quinta-feira (24) marca o início da fase de preparação da Série B do Campeonato Estadual. O encontro, na sede da entidade, às 16h, é uma prévia do Conselho Arbitral, marcado inicialmente para o dia 24 julho e na pauta assuntos como os laudos necessários para que os estádios recebam os jogos e inscrição de atletas. Como o Arbitral acontece pelo menos 60 dias antes da primeira rodada, inicialmente essa deve acontecer no último fim de semana de agosto ou início de setembro.



O número de equipes que podem participar da Segunda Divisão não é certo e, dependendo do número de interessados, serão formatados regulamento e modelo de disputa. Entre os possíveis participantes, os rebaixados em 2017 Ivinhema e Serc são dados como certos, além do Sena, de Nova Andradina, que chegou a conquistar o acesso ano passado, mas abriu mão de disputar a Série A por falta de recursos. O Misto EC, de Três Lagoas, que disputou a competição, mas foi excluído por erro na inscrição dos atletas é uma incógnita.



Há a expectativa também de retorno de equipes que estão afastadas do futebol profissional, como o Aquidauanense, Itaporã, Moreninhas, Campo Grande, além dos sempre esperados Cene e Ubiratan, fora da disputa desde 2015. Este último, inclusive, já mostrou interesse em retornar. Nesta semana, o presidente Joaquim Soares sinalizou negociações neste sentido. “Há algumas possibilidades, mas nada confirmado. Estamos conversando e se surgir alguém que comande o futebol, com parceiros financeiros e que volte para ser protagonista, pode ser que aconteça”, disse à Gazeta MS.



Segundo Marcos Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação, todos os times com registro profissional que não disputaram a Série A em 2018 estariam aptos para a disputa. “Até mesmo o Naviraiense”, afirmou. O CEN desistiu da disputa da Série A alegando falta de recursos financeiros e só pode retornar disputando a segunda divisão.