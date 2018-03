Federação divulga datas dos jogos semifinais do Campeonato Estadual

Noé Faria/Cedida O Sete se classificou eliminando os campo-grandenses do ABC

Os dois últimos integrantes da fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa foram definidos neste domingo (19) com as classificações de Novo, que surpreendeu o favorito Águia Negra, em Rio Brilhante, e do Sete de Dourados, que fez valer a vantagem conquistada na ida com a vitória por 3 a 1 sobre o ABC e na volta empatou sem gols. Corumbaense e Operário FC já estavam classificados e, com os confrontos definidos, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), divulgou datas e horários dos jogos que vão apontar os finalistas.



A primeira semifinal que será disputada acontece na quarta-feira (21), às 20h45, no Estádio Morenão, entre Operário e Sete de Dourados com transmissão pela TV Morena para todo Estado. Na quinta, Novo e Corumbaense abrem o duelo, também no Morenão, às 20h10.



Os duelos de volta serão com transmissão pela TV. No domingo (25), Sete e Operário decidem o primeiro finalista, às 15h, no Estádio Douradão. Já na quarta-feira (28), Corumbaense e Novo jogam às 20h45, no Arthur Marinho.



Sete e Corumbaense, além de decidirem em casa, jogam por resultados iguais ao final dos dois confrontos, ou seja, dois empates ou vitórias alternadas pelo mesmo saldo de gols. As finais da competição estão marcadas para os dias 1º e 8 de abril.

Franz Mendes/Cedida Novo repetiu 2017 e eliminou o Águia Negra em Rio Brilhante