Federação divulga arbitragem para os jogos do fim de semana

Jed Vieira/Gazeta MS Ilustrativa

Cindo jogos pelo Campeonato Estadual estão marcados para esse fim de semana. Além de três partidas pelo Grupo A, outros dois jogos adiados ainda da primeira rodada estão marcados pelo Grupo B. A Federação de Futebol de Mato Grosso do sul (FFMS) divulgou a escala de árbitros para esses confrontos.



O único jogo de sábado (11) é pelo Grupo A. Pela terceira rodada, o Novo recebe a Serc de Chapadão do Sul no Estádio Morenão, às 17h. O árbitro será Marcos Matheus Pereira, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Lucas da Cruz. O jogo chama atenção pela recente briga entre jogadores dos dois times em um restaurante de Campo Grande e a expectativa de como irão se comportar em campo.



No domingo (12), ainda pelo Grupo A, outros dois jogos. No Morenão, às 16h, o Comercial enfrenta o União/ABC com arbitragem de Altair Rodrigues. Junto com ele trabalham Cícero Alessandro de Souza e Roberto dos Santos Schulz. No mesmo horário, no Estádio Laertão, o Costa Rica recebe o Operário. Éverton Moreira Prates será o árbitro auxiliado por João Carlos José da Silva e Erasmo Couto Pereira.



Também no domingo, dois jogos pelo Grupo A adiados da primeira rodada por falta de laudos nos estádios enfim acontecem. No Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense recebe o Águia Negra na partida da TV. Renan Novaes Insabralde comanda o jogo junto com Ruy César Lavarda e Ygor Soares de Arruda. Em Mundo Novo, o Urso retorna à primeira divisão contra o Ivinhema. Rafael Pietrafesa será o árbitro, com Altair José Tavares e Cleberson Pereira Mareco trabalhando nas laterais.