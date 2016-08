Federação de futebol convoca clubes para Série B 2016 e Série A 2017

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Presidente Cezario cobra das agremiações as novas exigências da lei do Profut

Demorou, mas enfim a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) convocou os clubes que pretendem disputar a Série B do Campeonato Estadual.

Além do edital para a reunião do Conselho Arbitral da segundona, a entidade publicou também o edital para a Série A 2017.

Em ambas publicações, a entidade exige que os clubes estejam regularizados de acordo com a Lei 13.155, também chamada de PROFUT, e ainda com o Estatuto do Torcedor.



Para disputar a Série B, os clubes devem apresentar até o dia 12 de setembro os documentos exigidos que comprovam estarem aptos para a disputa. Até o momento, sete clubes estão nesta condição, o último deles o Coxim, que inclusive já tem um grupo de jogadores se preparando.

Podem disputar também o Urso de Mundo Novo, Camapuã, Campo Grande, Guaicurus, União/ABC e Sidrolândia, mas nem todos sinalizaram o desejo de participar do campeonato. Rebaixados em 2015, os tradicionais Cene e Ubiratan ainda não se regularizaram para a disputa.

Anderson Ramos/ Arquivo Capital News Paulo Telles e José Rodrigues travam uma briga nos bastidores que pode decretar o desaparecimento do Cene

Além das certidões exigidas, os clubes devem ainda apresentar ainda os laudos dos estádios que vão utilizar durante a competição. Apenas após ser cumprida essa etapa, a Federação vai divulgar no dia 13 de a relação dos clubes que estão aptos e que podem participar do Conselho Arbitral, que deve acontecer na sede da entidade no dia 15 de setembro, às 9h.



Assim, o campeonato, que deverá ser curto, deve ter a primeira rodada apenas no início de novembro. Os dois melhores garantem lugar na primeira divisão no lugar dos rebaixados Aquidauanense e Misto.



Série A

A Federação convocou também os dez clubes garantidos na primeira divisão de 2017 para o Conselho Arbitral que acontece apenas em novembro. Assim como para a Série B, os clubes devem apresentar todas as certidões exigidas para estarem aptos, o que deve acontecer até o dia 7 de novembro. Costa Rica, Serc-Chapadão, Novoperário e o atual campeão Sete de Dourados já fizeram isso. Foram convocados ainda o Águia Negra, Naviraiense, Ivinhema, Corumbaense, Comercial e Operário.



Feito isso, a entidade espera divulgar a relação dos clubes aptos para a disputa no dia 9 e marcou o Conselho Arbitral para o dia 11 de novembro, às 9h. O Campeonato Estadual 2017 deve começar apenas no último fim de semana de janeiro e terminar no primeiro ou segundo domingo de maio.