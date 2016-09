Federação, clubes e TV se reúnem para discutir Estadual 2017

Divulgação/Arquivo Assessoria

Os direitos de transmissão do Campeonato Estadual 2017 começam a ser discutidos na próxima segunda-feira (12) entre a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), clubes e a TV Morena. O encontro, marcado para a sede da emissora, será o primeiro entre as partes para definir quais os termos do novo contrato. A expectativa dos dirigentes é saber se desta vez a TV irá efetivamente pagar pelas transmissões.



Os jogos do Campeonato Estadual começaram a ser transmitidos ao vivo pela TV Morena em 2012. Naquele ano, apenas alguns jogos, como a primeira rodada e as partidas decisivas entre Águia Negra e Naviraiense receberam esse tratamento. Desde 2013, porém, o número de jogos tem aumentado continuamente, a ponto de nos dois últimos anos irem ao ar uma partida em quase todas as rodadas, inclusive às quartas-feira.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Grande público na volta do Comerário, foi a grande atração deste ano



O acordo, que terminou com o campeonato de 2016, previa uma carência de cinco anos para a TV começar a pagar pelas transmissões. Isso porque neste período haveria investimentos em equipamentos. Esse novo contrato deve ser diferente.

“Os clubes tem algumas reinvindicações, inclusive a parte financeira e é isso que será discutido também”, disse o vice presidente da Federação, Marcos Tavares, que representará a entidade junto com o presidente, Francisco Cezário.



O Estadual 2017 deve começar no último fim de semana de janeiro e terminar no segundo fim de semana de maio, período estipulado pela CBF para os campeonatos regionais. Doze clubes devem lutar pelo título, dez já definidos. Operário, Comercial, Ivinhema, Corumbaense, Naviraiense, Águia Negra, Novoperário, Serc, Costa Rica e o atual campeão Sete de Dourados.

Destes, apenas os quatro últimos apresentaram as certidões obrigatórias e estão aptos para a disputa. Os outros dois times serão definidos pela Série B Estadual que acontecerá nos dois últimos meses do ano.