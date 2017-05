Federação cancela Estadual Feminino e Comercial representa MS em competições nacionais

Não foi dessa vez que o futebol feminino deslanchou em Mato Grosso do Sul. Assim como em 2016, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) anunciou nesta sexta-feira (5) que o Campeonato Estadual da modalidade não será realizado novamente neste ano, cabendo ao Comercial, única equipe regularizada, representar Mato Grosso do Sul nas competições nacionais em 2017 e 2018.



Nelson Corrales Colorado tem sido a única equipe da modalidade no Estado

Conforme a entidade, somente o Colorado está apto para disputar competições profissionais nos moldes exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Operário e a Serc, de Chapadão do Sul, chegaram a manifestar intenção de iniciar um projeto também entre as mulheres, porém não deram sequência e acabaram sequer se inscrevendo para a competição.



Para o mês de outubro, a FFMS planeja a realização de um estadual sub-17 da modalidade, no entanto, assim como no profissional, apenas o Comercial tem equipe montada no momento para a competição. Liderado pela diretora e treinadora Romilda Campos, o Colorado mantém equipes em treinamento e tem sido nos últimos anos a principal força de Mato Grosso do Sul no Estado.



O colorado é o clube do Estado com mais participações na Copa do Brasil Feminino, tendo conquistado a classificação em cinco das últimas oito edições do torneio. Do clube já saíram atletas como a zagueira Bruna Benites, que disputou a última Olimpíada, no Rio de Janeiro, e a atacante Patrícia Sochor, que defende atualmente o Santos e também acumula passagens pela Seleção Brasileira.



Em 2018, o clube participará da primeira edição do Campeonato Brasileiro, disputando a seletiva para a segunda divisão.