Federação anuncia Arbitral para Série B e Ubiratan pode confirmar presença

Divulgação Joaquim Soares diz que Ubiratan pode disputar Segundona do MS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) marcou para essa quinta-feira (15) a reunião do Conselho Arbitral que irá definir a Série B do Campeonato Estadual que deve acontecer neste final de 2016. A competição aponta dois clubes para disputar a primeira divisão do próximo ano e a presença de representantes do Ubiratan no encontro deve ser a novidade.



Até o momento, o clube douradense, campeão da segundona em 2013 e depois rebaixado em 2015, não havia manifestado a intenção de disputar a Série B, mas a informação dada pelo presidente da Federação, Francisco Cezário, de que a obrigatoriedade de certidões negativas conforme determina o Estatuto do Torcedor terá validade apenas após 2018 pode ter mudado a intenção da diretoria do clube.



De acordo com o presidente do Leão da Fronteira, Joaquim Soares, disputar a competição não é uma certeza no momento, mas a possibilidade está longe de ser afastada. “Estamos vendo ainda algumas possibilidades e vou esperar até amanhã [quinta-feira] para ter alguma definição", disse o dirigente ao site Gazeta MS. Ao ser questionado sobre a presença no arbitral foi econômico nas palavras. "Pode ser que estaremos sim", afirmou.



Arbitral

Em nota, a FFMS anunciou o arbitral para às 9h desta quinta-feira com a expectativa de representantes de dez times presentes. Campo Grande, União/ABC, Moreninhas, Urso de Mundo Novo, Coxim, Maracaju, Cene, Ubiratan, Pontaporanense, Pantanal e Camapuã são prováveis postulantes a disputa.



Os clubes tinham até o último dia 12, para entregar a documentação exigida pela Lei Pelé, Estatuto do Torcedor e Profut. De acordo com o vice-presidente e coordenador de competições da FFMS, Marco Antonio Tavares, será publicado a relação dos clubes que entregaram a documentação necessária.