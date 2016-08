Faltando três rodadas, Série C tem briga intensa por classificação

A Série C do Campeonato Brasileiro está na reta final da primeira fase e a disputa por vagas nas quartas de final é intensa. Das oito vagas em disputa divididas pelos dois grupos, sete não tem donos.



Melhor campanha entre os 20 clubes na disputa, o Guarani lidera com folga o Grupo B e está, pelo menos virtualmente, classificado. Nas demais, briga aberta nas duas chaves pela classificação.



A 15ª rodada terminou na noite desta segunda-feira com a vitória do ABC-RN sobre o Remo-PA por 2 a 0, resultado que levou os potiguares da quarta posição para a liderança do Grupo A com 25 pontos, mesma pontuação do Fortaleza-CE, mas com saldo de gols maior – 7 a 6. O time cearense venceu o Salgueiro-PE por 3 a 1. Nos outros jogos, o Botafogo-PB perdeu em casa para o América-RN por 2 a 1, o Cuiabá-MT venceu o ASA-AL por 2 a 0 e o Confiança-SE fez 4 a 1 no River-PI.

Divulgação/ ABC ABC vence o Remo, e é o novo líder do Grupo A da Série C do Brasileirão





Faltando três partidas para o final da fase de classificação, a chave mostra uma disputa equilibrada pelas quatro vagas no mata-mata. A distância do primeiro colocado para o quinto é de apenas dois pontos. O primeiro “pelotão” apresenta ABC (25 pontos), Fortaleza (25), Botafogo (23), Remo (23) e ASA (23).



O segundo grupo que segue com chances de classificação é formado por América (19 pontos), Cuiabá (17), Salgueiro (17) e Confiança (16). O River, em último lugar com 12 pontos, apenas briga contra o rebaixamento à Quarta Divisão de 2017 e não tem mais chances matemáticas de chegar ao G4.



Guarani com folga

No Grupo B, a rodada teve dois empates sem gols. Mogi Mirim-SP e Boa Esporte foi o primeiro e ainda Juventude-RS e Botafogo-SP. O Macaé-RJ perdeu em casa para o Ypiranga-RS por 2 a 0, a Tombense-MG venceu o Guaratinguetá-SP por 2 a 1 e o líder Guarani-SP venceu a Portuguesa-SP por 1 a 0.

Divulgação / Guarani - SP Guarani do técnico Chamusca espanta medos e mostra força para a fase final





Com 31 pontos, o Bugre lidera e só perderia a vaga se fosse derrotado em todos os jogos que restam e ainda assim acontecesse uma combinação de resultados. As outras três vagas estão abertas e seis times brigam por elas. O Botafogo está em segundo com 27 pontos, Ypiranga e Boa Esporte, com 26, fecham o G4. Mas Juventude com 24, Tombense, com 23, e Mogi Mirim, com 21, estão na disputa.



Macaé, com 12 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A Lusa, que já foi vice-campeã da Série A, mas que vem caindo seguidamente de divisão, está na penúltima posição com 11 pontos. Com apenas quatro pontos, o Guaratinguetá está virtualmente rebaixado.