Falta de laudos atrapalha sequência do Campeonato Estadual

O Campeonato Estadual está prestes a ter a sua terceira rodada e a falta de laudo nos estádios impede que dois times ainda não tenham entrado em campo. Águia Negra de Rio Brilhante e Urso de Mundo Novo estão com jogos, adiados da rodada inicial, marcados para esse domingo (12), mas o problema pode obrigar a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a fazer novas alterações na tabela.

Orisvaldo Sales Estádio Virotão deve passar por nova vistoria nesta quarta-feira, segundo a diretoria do CEN

Até o fim de semana, apenas os estádios Morenão, que voltou a receber jogos após quase três anos de inatividade, Douradão, Laertão, em Costa Rica, e Saraivão, em Ivinhema, estavam liberados. Nesta segunda, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou a liberação do Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Ainda dependem da apresentação dos laudos e aprovação do Ministério Público Estadual os estádios Ninho da Águia, em Rio Brilhante, da Serc, em Chapadão do Sul, Virotão, em Naviraí e Toca do Urso, em Mundo Novo.

Por causa dessas pendências, várias partidas estão sendo remarcadas. No domingo (12), às 16h, no Arthur Marinho, jogam Corumbaense e Águia Negra, jogo que deveria ter acontecido na primeira rodada, no dia 29 de janeiro. No mesmo horário está marcado Urso e Ivinhema, em Mundo Novo, mas a confirmação da partida depende da liberação do estádio, o que ainda não aconteceu e pode gerar nova alteração, pelo menos de local.



Em 2016, um dos times que mais sofreu com o problema foi o Naviraiense. Dos cinco jogos que deveria atuar em casa, conseguiu apenas dois. Por enquanto, o Virotão segue interditado pelo MPE, mas a expectativa é que seja liberado nos próximos dias, antes da partida contra o Urso, no dia 15. “A adequação do estádio está na reta final. Hoje [terça] terminam os reparos e amanhã [quarta] devemos marcar a vistoria final”, informa Soares Filho, diretor de futebol do clube.

Orisvaldo Sales Grades na área reservada para torcedores com necessidades especiais do Virotão foi refeita



Dia 15 também é a data que o Águia Negra deve jogar em casa pela primeira vez, contra o Sete de Dourados, mas o clube ainda não enviou para Federação a documentação necessária para liberar o Estádio Ninho da Águia.

Mesma situação do Estádio da Serc, mas o time de Chapadão do Sul tem o primeiro jogo como mandante apenas no dia 25, já que a partida do último sábado, contra o Comercial, teve o mando de campo invertido com o jogo do segundo turno.