Expoagro abre espaço para “mulheres de negócios”

A 53ª Expoagro começa na próxima sexta-feira e terá em sua programação a segunda edição do Encontro Mulheres de Negócios. O evento acontece no dia 15 às 19h30 na Casa do Criador através do Sindicato Rural de Dourados em parceria com o Sebrae e Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED).

Divulgação Feira em Dourados tem alto valor de negociação e gera expectativa tanto para empresários, quanto para clientes



O encontro terá como palestrante a diretora técnica do Sebrae/MS, Maristela Oliveira França e irá abordar o tema "Mulheres e suas conexões: eu, você, nós e eles".



"O Sindicato Rural é um reduto essencialmente masculino e queremos promover algo para as mulheres também", afirma uma das organizadoras do evento, Wanda Damália que espera atrair o maior número possível de mulheres.



Segundo números do Sebrae, no Mato Grosso do Sul 52% das novas empresas são abertas por mulheres - a média nacional é de 50%. Hoje, são mais de 103 mil mulheres empreendedoras no Estado, sendo que a maior parte delas está concentrada no comércio. Boa parte destas mulheres possui nível superior completo e atua na faixa etária dos 40 aos 64 anos.



"Queremos chamar essas mulheres para participar da Expoagro e também para se integrarem mais com o Sindicato", acrescenta.



A Expoagro começa nesta sexta-feira (12) e segue até o dia 21 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.