Etapa final de Velocross será realizada em Sete Quedas

Divulgação Competição teve início em abril, na cidade de Naviraí.

Domingo de decisões das duas principais competições de Velocross do Estado. As provas acontecem no Motódromo Ivonir Lamego, localizado na Avenida Dom Pedro, na cidade de Sete Quedas, a partir das 8h30.



O traçado da pista será o mesmo utilizado no Brasileiro de março, contando com cerca de 900 metros de extensão. O campeonato Sul-mato-grossense de Velocross começou em janeiro, na cidade de Maracaju. Depois o evento passou por Sete Quedas, Amambai, Caarapó e Novo Horizonte do Sul.



Já a Copa MS Velocross teve início em abril, em Naviraí. Depois a competição passou por Ivinhema, Aquidauana e Montese.



A inscrição para as etapas é unificada e pode ser realizada no site http://mscross.com.br/