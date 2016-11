Estreia do Operário contra o Corinthians na Copinha será transmitida ao vivo em dois canais

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Jogo do Operário contra o Corinthians na Copa São Paulo Jrs terá transmissão da SPORTV e ESPN

A estreia do Operário na taça São Paulo de Futebol Juniores sub-19, marcada para o dia 6 janeiro contra o Corinthians S.P, terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e ESPN, conforme divulgado nesta terça-feira (30) pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

A competição será disputada por 120 clubes divididos em 30 grupos.



O Operário enfrenta o Corinthians no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté- SP, onde acontecem os demais duelos do Grupo 17. O Galo enfrenta ainda o Pinheiro de Manaus e o clube local do Taubaté-SP.



"Estamos retornando para a competição Nacional da categoria de base mais importante do Brasil, é uma vitrine do nosso futebol Brasileiro e até mesmo Internacional, será muito positivo para nossos atletas”, afirma o Presidente do Galo Estevão Petrallás.



Novidades no Regulamento

A principal novidade da Copa São Paulo no próximo ano será a forma em que as substituições devem ser feitas. Cada técnico poderá fazer até seis trocas durante as partidas. Para que não haja impacto no tempo de bola rolando, as alterações deverão ser feitas em até três paradas.