Estadual sub-19 terá jogos simultâneos na última rodada para definição de título e classificados à Copa SP

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) alterou a tabela e confirmou na tarde desta quarta-feira (19) a realização dos dois últimos jogos do campeonato estadual sub-19 simultaneamente no próximo domingo (23), às 15h. Antes, a partida entre União/ABC e Comercial estava agendada para o sábado (22).

Anderson Ramos/Capital News .Título e vagas na Copinha serão decididas no próximo final de semana.

A medida se deu em razão dos confrontos estarem diretamente interligados na disputa pelo título e pelas duas vagas na Copa São Paulo de futebol júnior de 2018. Com isso, as definições tendem a acontecerem logo após o apito final, já que os dois jogos devem terminar ao mesmo tempo, possibilitando a festa ainda no gramado para os dois classificados.



Ambos os confrontos da última rodada acontecem na capital. No estádio Morenão, o Operário recebe o Corumbaense, enquanto no Olho do Furacão, o Comercial enfrenta o União/ABC, única equipe sem chances de classificação. Os dois jogos terão entrada franca.



Com 13 pontos, o Corumbaense está a um empate do título e da conquista da vaga. Na segunda posição, com 11, está o Urso, que folga e torce por derrotas de Operário e Comercial para se classificar. Logo abaixo vem o Operário, com 10, que precisa apenas vencer por dois gols de diferença que se classifica, enquanto na quarta colocação, empatado em pontos com o Galo, está o Comercial, que precisa vencer também por dois gols de vantagem para voltar à Copinha.