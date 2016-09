Estadual Sub-19 recomeça no domingo com estreia do Operário

Após a paralisação para resolver no Tribunal a disputa particular entre Operário e Novoperário, o Campeonato Estadual Sub-19 retorna no próximo fim de semana justamente com a estreia do Galo na competição.





Divulgação/Operário o Campeonato Sub-19 retorna no próximo fim de semana com Operário Sub-19 jogando

Após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) de manter o Operário na competição, contrariando a decisão inicial da Federação e depois pelo Novo, uma nova tabela foi confeccionada e divulgada nesta terça no site oficial da entidade. Operário, Novo e União/ABC foram os únicos clubes que se habilitaram para disputar o título e a indicação do MS na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro de 2017.



O campeonato começou no dia 20 de agosto com a vitória do Novoperário sobre o União/ABC por 2 a 0. Retorna com o jogo entre Operário e União/ABC no Estádio Olho do Furacão, jogo que deve acontecer no domingo (11), às 10h, à pedido do clube mandante. O primeiro turno termina com a partida entre Novo e Operário na terça-feira (13), às 15h, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia.



O segundo turno começa na quinta-feira (15), às 15h, no Estádio Sotero Zarate com Novoperário e União/ABC, segue no sábado (17), às 15h, no Estádio Olho do Furacão, com União/ABC e Operário e termina na segunda-feira (19), às 15h, no Olho do Furacão com Operário e Novo. De acordo com o regulamento, o time que fizer mais pontos após essas seis rodadas conquista o título.