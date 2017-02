Estadual marca três jogos no Morenão neste fim de semana

A primeira rodada do Campeonato Estadual ainda nem terminou e neste fim de semana acontecem quatro partidas pela segunda. Três desses jogos são pelo Grupo A e envolvem os quatro times de Campo Grande estão marcados para o Estádio Morenão, o que pode comprometer ainda mais o gramado ainda em fase de recuperação após a manutenção feita durante o mês de janeiro.



No sábado (4) a rodada começa com rodada dupla no Morenão. No primeiro jogo, às 16h, o União/ABC, goleado pelo Operário na quarta, tenta recuperação contra o Costa Rica que empatou com a Serc em casa na estreia. O jogo terá arbitragem de Edson Ribeiro, auxiliado por Lucas da Cruz e Luiz Carlos Resende.



Às 18h, Comercial e Serc se enfrentam em partida que estava originalmente marcada para Chapadão do Sul, mas o confronto teve os mandos dos jogos de primeiro e segundo turnos invertidos por causa da falta de laudos do estádio do time do interior. Na estreia, o Colorado venceu o Novo por 2 a 1 com mais de três mil torcedores nas arquibancadas e espera repetir o feito. A Serc segurou o rival CREC no primeiro jogo com empate em 1 a 1 e busca a primeira vitória. Thiago Alencar Gonzaga comanda esse jogo, auxiliado por Claysson Vieira de Moraes e Antônio Donizete Rodrigues.



No domingo (5), às 16h, o Operário volta ao Morenão, mas como visitante. O Novo é o mandante do confronto em que busca os primeiro pontos na competição enquanto o Galo, embalado por ter goleado o União, quer mais uma vitória. Apesar de ser mandante, a diretoria do Novo deve destinar a maior parte dos lugares disponíveis para a torcida do adversário que colocou cerca de três mil torcedores em sua partida de estreia, número raro para uma partida de meio de semana no Estado. Para o jogo, o árbitro escolhido foi Paulo Henrique Salmázio, que terá Ruy Cesar Lavarda e Bruno de Andrade Martins trabalhando nas laterais.



Na única partida do Grupo A no fim de semana, ainda pela primeira rodada, Ivinhema e Corumbaense estreiam jogando no Estádio Saraivão, enfim liberado, às 17h. Neuri Antônio Przybulinski será o árbitro, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Marcos dos Santos Brito.