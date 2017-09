Estadual de futebol pode mudar a fórmula de disputa e ser em pontos corridos

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Novo e Corumbaense foram os finalistas em 2017

Depois de dois anos com o mesmo modelo de disputa, na próxima temporada do futebol estadual os dirigentes dos clubes da elite do nosso campeonato terão a oportunidade de escolher outra forma de disputa. Nos bastidores já existe o movimento muito forte por Presidentes de clubes como o do Águia Negra, Costa Rica, Naviraiense, Corumbaense, Sete de Dourados, União ABC e do Operário que lutam por mudança.



Esse novo sistema de disputa do Campeonato Estadual 2018 será definido apenas na reunião do Conselho Arbitral, ainda sem data definida, mas que deve acontecer em meados de novembro. Com formato mantido nos últimos anos dividindo os clubes em duas chaves regionalizadas na primeira fase, o campeonato é criticado, às vezes pelos próprios dirigentes que aprovam a formula, que o fazem por ser, segundo eles, menos custoso para os clubes.



O atual formato foi utilizado nas temporadas 2016/17 e, de acordo com o Estatuto do Torcedor, pode sofrer mudanças para o próximo ano. Marcos Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e coordenador de competições diz que os detalhes da competição serão discutidos com os dez clubes já garantidos no Arbitral. Os dois restantes serão definidos pela Série B que termina em dezembro. Operário AC, Misto e Cena disputam as vagas.



Segundo o dirigente, algumas propostas já estão sendo discutidas informalmente com alguns representantes dos clubes e a possibilidade do Campeonato Estadual 2018 ser diferente é real. “A tendência é um campeonato em que todos se enfrentem, neste caso, um turno e retorno em pontos corridos parece ser a mais viável e justa e podemos ir neste sentido”, avalia. Em relação ao aumento no número de rodadas, Tavares avalia que não seria problema. “Neste ano utilizamos 18 datas. Com turno e returno seriam 22, então é perfeitamente possível encaixar no calendário”, explica.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Presidentes Válter e Petrallás do Comercial e Operário são favoráveis a mudança do sistema de disputa

A proposta, se oficializada durante o Arbitral, encontra apoiadores. Gestor do Sete de Dourados, Tony Montalvão diz que um campeonato em pontos corridos deve ter apoio de outros dirigentes pontuo o dirigente. Os presidentes dos maiores campeões do estado, Operário e Comercial, Estevão Petrallás e Válter Mangini já deixaram claro durante o arbitral para o Estadual desse ano de 2017 que gostariam de um campeonato de pontos corridos.



O Presidente Iliê Vidal, do Águia Negra, se preocupa com os gastos com viagens que os clubes teriam em uma competição neste formato, embora goste da ideia. “Seria ótimo ter 22 rodadas para todo mundo. Vamos ter reuniões para tratar desse assunto e todos os clubes devem analisar pós e contras. Acredito ser possível, sim”, analisa.



Em 2018 termos a Copa do Mundo, e de acordo com o Calendário do Futebol da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os campeonatos estaduais devem ser disputados entre os dias 28 de janeiro e 6 de maio, mas a data de início pode ser antecipada em duas semanas dependendo do Calendário da Conmebol que deve ser divulgado ainda nesta semana. Se isso não acontecer, são 15 finais de semana disponíveis e sete rodadas precisariam ser disputadas às quartas-feiras.



Neste meio tempo, Corumbaense e Novo ainda disputam a Copa do Brasil e o Operário a Copa Verde.