Entidades paraolímpicas são convidadas pela Fundesporte para formar comissão

Divulgação/Assessoria Reunião acontece nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (10), a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) irá se reunir com as entidades do Estado que trabalham com o esporte paralímpico. O objetivo é formar uma comissão que terá a responsabilidade de definir programas, projetos, competições e atletas que terão preferência no apoio governamental.



“Queremos democratizar ainda mais nossa gestão. Ninguém melhor que os clubes e as entidades de paradesporto para nos ajudarem a tomar decisões sobre o setor. Organizar uma comissão especializada é a melhor forma de direcionar de maneira mais justa, os recursos que são limitados”, disse o diretor presidente da fundação, professor Marcelo Miranda.



As entidades, que afirmam já estarem organizadas em algumas modalidades, afirmam que sentem precisam de uma sistematização. “As entidades tem que trabalhar juntas para requerer o apoio. Já fazemos um pouco disso, mas podemos organizar melhor, definindo as pessoas que farão contato direto com o Governo do Estado”, disse Marli Cassoli da Associação Driblando as Diferenças (ADD/MS).