Empates nos jogos de sexta na Série B do Brasileiro

Gustavo Oliveira/Londrina Londrina e Santa Cruz ficaram no 1 a 1 no Estádio do Café

A 25ª rodada da Série b do Campeonato Brasileiro seguiu nesta sexta-feira (22) com três jogos e todos terminaram sem vencedor. A rodada começou na terça com a vitória do América-MG sobre o Vila Nova-GO por 1 a 0, que valeu a liderança provisória ao time mineiro, e a goleada, fora de casa, do Paraná Clube-PR sobre o Guarani-SP por 4 a 0.



Dois jogos terminaram sem gols. Juventude-RS e Boa Esporte-MG empataram no Estádio Alfredo Jaconi enquanto Luverdense-MT e Oeste-SP no Estádio Passo das Emas. No Estádio do Café, o Londrina-PR recebeu o Santa Cruz-PE e, sem vencer, vai se distanciando do G4. Wellington Cézar abriu o placar para a Cobra Coral no primeiro tempo e Ricardinho, já no segundo, igualou para o time da casa, fechando o placar em 1 a 1.



Neste sábado, a rodada termina com outros cinco jogos. Para retomar a ponta, o Internacional enfrenta o Náutico-PE no Estádio Lacerdão. Agora três pontos atrás do América, o Colorado precisa vencer para igualar a pontuação e assumir a ponta pelo maior número de vitórias. Nas demais partidas, o Figueirense-SC recebe o lanterna ABC-RN, o Goiás-GO joga contra o Paysandu-PA, CRB-AL enfrenta o Criciúma-SC e o Ceará-CE fecha contra o Brasil-RS.



Antes desses jogos, o G4 da Segundona é formado pelo América, Inter, Paraná Clube e Vila Nova. Na zona de rebaixamento estão Goiás, Figueirense, Náutico e ABC.