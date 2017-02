Empates abriram rodada do Campeonato Estadual neste sábado

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Corumbaense e Naviraiense terminaram iguais no Arthur Marinho lotado

A rodada do fim de semana do Campeonato Estadual com começou com dois jogos sem vencedores. União/ABC e Serc empataram em 2 a 2 no Estádio Morenão enquanto Corumbaense e Naviraiense ficaram no 1 a 1 no Arthur Marinho. A quarta rodada do Grupo A e a terceira do Grupo B seguem neste domingo com outros quatro jogos.



Em Campo Grande, o União começou melhor que o time de Chapadão do Sul e abriu o placar com Marcelo, aos cinco minutos, artilheiro da competição, agora com cinco gols. Manteve o ritmo, mas desperdiçou as chances que criou e acabou levando a virada nos minutos finais do primeiro tempo. Robinho aproveitou passe de Aguiar para empatar aos 43 e o zagueiro Fabão, de cabeça, fez o gol da vitória parcial já nos acréscimos. Na etapa final, Sandrinho, aproveitando rebote do goleiro Renan, empatou aos 25 minutos e fechou o placar.



O empate deixa a Serc com seis pontos, provisoriamente junto com o Operário na liderança, enquanto o União agora tem cinco. Neste domingo, o Costa Rica recebe o Novo no Estádio Laertão e o Morenão acontece o clássico entre Operário e Comercial.



Grupo B

No Estádio Arthur Marinho, pela terceira rodada, o Corumbaense recebeu o Naviraiense em mais uma partida acompanhada por mais de quatro mil torcedores – 3.699 pagantes. O primeiro tempo terminou sem gols, mas não demorou para a rede balançar no segundo. Logo aos três minutos, Juninho cobrou pênalti para colocar o Carijó na frente. Aos 27, Jean empatou para o CEN, frustrando a torcida que esperava a terceira vitória seguida do time da casa.



O Corumbaense segue na liderança, agora com sete pontos, enquanto o Naviraiense, com apenas dois, deixa momentaneamente a lanterna para o Sete de Dourados. Neste domingo, jogam Ivinhema e Águia Negra no Estádio Saraivão e em Mundo Novo a partida é entre Urso e Sete.