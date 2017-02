Em situações opostas, Operário e Comercial jogam neste domingo

Anderson Ramos/Capital News Técnica Márcio Bittencourt vai em busca da reabilitação nesta tarde

O clássico Comerário acontece no dia 19 pela quarta rodada do Campeonato Estadual, mas os jogos de Comercial e Operário neste domingo (12) já são prévia para o que o torcedor irá ver. Os dois times entram em campo em situações opostas nesta terceira rodada, com o Galo em busca de se isolar ainda mais na liderança do Grupo A, enquanto o Colorado quer se recuperar da inesperada derrota em casa para a Serc no último sábado.



A queda para o time de Chapadão do Sul, aliás, acarretou a perda de seu melhor jogador neste início de competição. O meia Rodrigo Ost foi expulso após confusão com o atacante Aguiar na saída do primeiro tempo e desfalca o time do técnico Márcio Bittencourt contra o União/ABC, às 16h, no Estádio Morenão. Outra ausência pode ser do goleiro Martins que, irregular na última partida, deve ceder o lugar para Aranha. Lucas Freitas e Conrado, regularizados, também estão à disposição do treinador.



Para complicar, o adversário vai para a partida confiante. O time do técnico Robert conquistou uma vitória improvável sobre o Costa Rica na última rodada ao virar o placar adverso de 3 a 1 com três gols nos últimos dez minutos de jogo para fazer os primeiros pontos com 4 a 3. Autor de todos os gols do time na partida, o atacante Marcelo, artilheiro do campeonato, está confirmado. Altair Rodrigues será o árbitro desse jogo e junto com ele trabalham Cícero Alessandro de Souza e Roberto dos Santos Schulz nas laterais.



Laertão

Em Costa Rica, o Operário, líder do Grupo A com seis pontos e 100% de aproveitamento nos dois jogos que fez, busca outro resultado positivo para chegar no Comerário com a primeira posição mais do que consolidada.

Para ajudar, o técnico Celso Rodrigues ganhou mais um reforço para o melhor ataque da competição com sete gols marcados. O atacante Kahuan, 22 anos, chegou no início da semana, teve sua inscrição regularizada e viajou com a delegação.

Anderson Ramos / Capital News Operário volta a campo neste domingo para jogar contra o Costa Rica as 16hs

O jogador foi indicado por Rodrigues e passou pelas categorias de base do Atlético-PR e do Avaí-SC e na última temporada atuou no CSA-AL e no Hercílio Luz-SC.



No CREC, o técnico Márcio Máximo ganhou cinco novas opções no elenco. A má campanha inicial custou a vaga de seis jogadores, todos dispensados. Para seus lugares foram contratados o zagueiro Diego Bahia, o lateral Muller, o volante Pablo e os meias Carlinhos e Willian, os dois últimos retornando ao clube, todos devem estar à disposição para a partida. Éverton Moreira Prates será o árbitro do jogo, auxiliado por João Carlos José da Silva e Erasmo Couto Pereira.