Em primeira reunião, oito clubes querem disputar a segunda divisão

Noé Faria Em 2017, o Operário AC conquistou acesso à Série A com o título da segunda divisão

Oito clubes mostraram interesse em participar da Série B do Campeonato Estadual 2018. Uma reunião preliminar entre os clubes e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na sede da entidade, em Campo Grande, nesta quinta-feira (24), foi o ponto de partida para a competição que deve começar em setembro e apontar dois times para a Série A em 2019.



Entre os participantes do encontro, os rebaixados em 2017, Serc e Ivinhema, e o Misto EC, que jogou a Série B, embora tenha sido excluído posteriormente, estavam presentes e devem lutar pelo retorno à elite. Entre os que estavam inativos, podem retornar Aquidauanense, Ubiratan, Coxim e Pontaporanense.



Essa lista, porém, pode aumentar ou diminuir, já que o Conselho Arbitral da competição acontece apenas no dia 13 de julho, data limite para que os clubes confirmem ou não a participação. Assim, a primeira rodada aconteceria nos dias 15 e 16 de setembro.



Apesar das possíveis participações dos campeões estadual Ivinhema, Serc e Ubiratan, uma ausência foi sentida. Mais uma vez o Cene, seis títulos na Série A e afastado desde 2015, não enviou representante ao encontro e deve seguir longe dos gramados.



Segundo Marcos Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação, com esse número de participantes, o campeonato seria disputado com todos se enfrentando em turno único na primeira fase. Os quatro melhores se classificam para um quadrangular final com turno e returno e os dois primeiros garantindo o acesso. Neste sistema, seriam necessárias 13 datas nos três meses previstos de disputa.