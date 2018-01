Eloi Kruger não vem mais e Águia Negra procura outro técnico

Divulgação/ECAN Presidente Iliê Vidal espera ter novo treinador nos próximos dias

O Águia Negra volta a se juntar ao Comercial no grupo dos times ainda sem treinador para o Campeonato Estadual, que começa em duas semanas. O acordo do clube de Rio Brilhante com Eloi Kruger, acertado no último dia de 2017, foi desfeito nesta quinta-feira. “Voltamos à estaca zero”, disse o presidente Iliê Vidal.



Dos dez times que vão disputar a competição, o campeão Corumbaense, o vice, Novo, ABC, Costa Rica, Sete de Dourados, Urso de Mundo Novo, Operário FC e Operário AC estão com os respectivos treinadores certos.



De acordo com o Iliê, a decisão do técnico em voltar atrás na decisão de retornar ao clube foi uma surpresa. “Na verdade não sei bem o que aconteceu. Me disse apenas que não o liberaram para vir para Rio Brilhante”, resumiu.



Sem Elói, que segundo Iliê, havia entendido e aceitado as limitadas condições financeiras do Águia, a busca agora segue por um novo técnico, já que parte dos jogadores já estão em Rio Brilhante para o início dos treinos. “Agora estamos colocando em ação o plano B, C, D, E, F...”. O dirigente evita falar em nomes, mas espera ter o escolhido nos próximos dias.



O Águia Negra estreia no Estadual no dia 17 de janeiro, às 20h10, no Estádio Douradão, contra o Operário AC, recém promovido da Série B. Os dois clubes estão no Grupo B, junto com Urso e Sete de Dourados, que se enfrentam no mesmo dia em Mundo Novo, e o campeão Corumbaense