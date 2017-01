Elenco do Naviraiense se apresenta nesta segunda-feira

Divulgação/CEN Naviraiense e Ivinhema, que ameaçaram não disputar o Estadual, seguem na disputa

A diretoria do Naviraiense definiu com a comissão técnica que a apresentação do elenco e início dos trabalhos será na próxima segunda-feira (9).

O Jacaré do Conesul chegou a encaminhar a desistência do Estadual, mas uma junção de empresas privadas fizeram o time voltar atrás e decidir por ir à disputa da competição que começa dia 28 deste mês.



O técnico Rony Aguilar terá na Comissão Técnica o preparador físico Carlos e o treinador de goleiros Chicão. Os primeiros nomes do elenco foram confirmados pelo site Portal do MS. O atacante Douglas, de 22 anos, foi revelado pelo Aquidauanense e jogou por equipes do Centro Oeste, como o Goiás no Sub 17, Goiânia e Goianésia, além do Rio Preto do interior paulista. O jovem será a esperança de gols e terá como companheiro Diego Pinhé que foi um dos destaques do Azulão na campanha de 2016 e chegou a integrar o elenco do Comercial na Série D do Campeonato Brasileiro.



O Naviraiense terá um prazo a mais para se preparar para a estreia. Isso porque sua partida contra o Sete de Dourados, na primeira rodada, que acontece nos dias 28 e 29, foi adiada para o dia 1º de fevereiro por causa do jogo do atual campeão estadual pela Copa Verde contra o Ceilândia, que acontece no dia 29. Além do time douradense, o Grupo B terá Águia Negra, Corumbaense Ivinhema e Urso de Mundo Novo.