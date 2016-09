Dupla de Três Lagoas conquista prata no Vôlei de Praia no Rio de Janeiro

Divulgação/TL Notícias Dupla leva medalha

A técnica do time, Ana Rita Muniz e sua auxiliar, Fiama Magrini, que integram o Projeto Gerações Vôlei de Praia, embarcaram para a cidade do Rio de Janeiro com as duas atletas três-lagoenses, Ana Carolina dos Santos e Caroline Gomes, ambas de 16 anos, para conquistar o segundo lugar na competição, no Primeiro Nacional Brasileiro Sub 17 - Circuito Banco do Brasil.



As atletas saíram de Três Lagoas rumo à cidade acreditando no trabalho do grupo, pois como não ficaram entre os 12 primeiras colocadas na última etapa Sub 19 disputado em Saquarema RJ, automaticamente não teriam custos bancados pela confederação.



A técnica custeou todos os gastos para tentar algo ousado, pois sempre acreditou no potencial e chance que o grupo tinha para entrar na fase principal pelo qualifying, onde 19 duplas do Brasil disputavam apenas 4 vagas.



A equipe três-lagoense conseguiu a vitória, entrando para a fase principal pela classificatória. O próximo passo é buscar as 12 primeiras colocações para garantir benefícios. O time foi muito além e chegaram à final contra o Paraná.

Divulgação/TL Notícias Atletas se empenham para conseguir benefícios

As paranaenses conquistaram o primeiro set, e Três Lagoas o segundo. No tie break, as atletas três-lagoenses venceram por 15x11 o Paraná. De acordo com a técnica, Ana Rita Muniz, a conquista pelo qualy já valeu uma final. "Foi sensacional garantir o segundo lugar dentre 31 duplas. Para quem apenas queria ficar entre as 12 primeiras equipes, isso não tem preço. Estamos orgulhosas por trazermos esta conquista para Três Lagoas", emocionada disse.



O Projeto Gerações Vôlei de Praia tem sede em Três Lagoas, na Lagoa Maior e os treinos acontecem de segunda à sábado ao lado da sede da SEJUVEL. O grupo também tem uma filial na Cidade de Ubatuba-SP, onde as aulas são ministradas pelo também Três-lagoense, Antônio Carlos, mais conhecido como "Dalua", que por muitos anos morou na orla da Lagoa Maior e há alguns meses foi para o litoral paulista continuar seu trabalho como professor de vôlei.