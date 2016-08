Doze sul-mato-grossenses participam dos Jogos Paralímpicos Rio 2016

Governo do Estado Jogos começam no dia 7 e seguem até 18 setembro

Doze paratletas representarão Mato Grosso do Sul nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, que começam no dia 7 e segue até 18 de setembro. Ao todo, cerca de 4.350 pessoas de 160 países são esperadas para disputar as 528 medalhas em jogo.



Oito são nascidos em Campo Grande, Fabrizio Nascimento, Fernades Vieira, Hudson Hyure, Igor Romero, Leandro Amaral, Marcos dos Santos, Maycon Almeida e Wesley Martins, todos com paralisia cerebral. Eles participam no Futebol de 7, que foi ouro nos jogos de Sydney em 2000 e prata em Atlanta em 2004.



No atletismo dois paratletas representam o Estado, Dilvana Oliveira de Três Lagoas e Yeltsin Jacques de Campo Grande, deficiência visual. Além de Guilherme Ademilson dos Anjos Santos, Campo Grande, vai competir como atleta guia.



A delegação brasileira ainda tem a participação de mais duas sul-mato-grossenses: Débora Benevides, deficiência física, na Canoagem e de Michele Aparecida no Judô, deficiência visual. As duas são de Campo Grande.



Os paratletas de Mato Grosso do Sul estão na reta final da preparação para a competição. Das 22 modalidades do programa paralímpico, 13 estão treinando no CT Paralímpico Brasileiro.



Os esportes são Halterofilismo, Futebol de 7, Canoagem e Remo usam outras instalações. Quatro esportes estão no Rio de Janeiro: Vôlei Sentado Feminino, Tiro Esportivo, Vela e Basquete em Cadeira de Rodas.



Em Londres 2012, o Brasil ficou com o sétimo lugar, com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e oito de bronze. Para acompanhar os jogos de perto basta adquirir os ingressos que são vendidos a partir de R$ 20. Os bilhetes podem ser comprados no site do CPB. Clique aqui para acessar.