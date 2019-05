Douradense e queniano são os vencedores da Corrida do Trabalhador

Divulgação/Funed A prova que aconteceu na manhã desta quarta-feira em Dourados foi acompanhada por diversas pessoas ao longo do percurso

A Corrida do Trabalhador 2019 em Dourados teve como vencedores uma “prata da casa” na categoria feminino e um queniano no masculino na manhã desta quarta-feira. Realizada pela Fundação de Esporte do Município (Funed), a prova teve 300 competidores com largada e chegada na Praça Antônio João.



No masculino, o queniano Samuel Ekiru Lomunyn venceu com o tempo de 17’49. Em segundo ficou Jair Fernandes da Silva, com o tempo de 18’03; em terceiro, Fabiano da Silva Pereira, com tempo de 18’08; em quarto, Adriano Rodrigues, com 18’10 e, fechando o pódio em quinto lugar, Maurinaldo dos Santos, com o tempo de 18’18.

Já no feminino a douradense Maira Brum venceu com o tempo de 20’32. Elaine Cristina Trevisan ficou na segunda posição com 21’58. Maísa Tayla F. Galeano (23’48), Sara Moraes Bonito Silva (24’10); e Amélia Leite de Almeida (24’26), completaram o pódio.



O percurso, no total de 5 km, iniciou na Praça Antônio Joao, seguiu pela avenida Marcelino Pires em sentido ao Monumento ao Colono, com retorno pela mesma avenida, conversão no cruzamento com a Rua 31 de Março e chegada no ponto de partida.

Os cinco primeiros receberam troféus no geral assim como os primeiros das demais categorias. Os 300 competidores receberam medalhas.



Outras categorias

Na categoria cadeirante com apoio a vencedora foi Isabela Brum, com o tempo de 26’33. E na categoria deficiente físico andante, o vencedor no masculino foi João Vítor Alves da Silva, com o tempo de 26’45; e no feminino Joane Pedroso de O. Correia, com o tempo de 28’10.