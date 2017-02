Diretoria do Operário já começou a divulgação do clássico com o Comercial

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Torcida Comercialina devera marcar presença no primeiro Comerário do ano

O Campeonato Estadual mal começou e a reabertura do Estádio Morenão já cria a expectativa para o confronto entre os dois times mais tradicionais do Estado.

Operário e Comercial se enfrentam no dia 19 de fevereiro e, se a exemplo dado pelas duas torcidas na primeira rodada for seguido, boa parte dos quase dez mil locais disponíveis no estádio deve estar ocupada pelas duas torcidas.



Pensando nisso, a diretoria do Galo, mandante do jogo, já iniciou nesta última sexta-feira (4) a divulgação da partida em sua rede social. No material que permanece em destaque, tem a foto do Estádio Morenão com os emblemas das duas equipes, do campeonato e os dizeres: "19/02/2017 – Estádio Morenão -15h".

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Torcida Operariana voltou em grande número aos jogos do Galo no Morenão



Em 2016, com o retorno do Operário à primeira divisão, o clássico Comerário voltou a acontecer em duas oportunidades e não houve vencedores com dois empates em 1 a 1.

Neste ano, antes de se enfrentarem, depois das partidas deste fim de semana, os dois times jogam no dia 12 pela terceira rodada (Comercial x União e Crec x Operário).