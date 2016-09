Dez jogos abriram segunda fase do Estadual Sub-17

Noé Faria/TNG Informa Santo André venceu o Ubiratan jogando no Estádio Douradão

A rodada de ida da segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17 aconteceu neste sábado (10) com dez partidas e o Santo André saiu na frente do Ubiratan na busca pela classificação.

No Estádio Douradão, o time de Três Lagoas contou com atuação de gala do meia Marcelo que marcou todos os gols na vitória por 4 a 2 e colocou o time muito perto da próxima fase. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado (17), às 15h, no Estádio Madrugadão.



Destaque do jogo, Marcelo não demorou a aparecer e marcou os primeiros gols aos dois e aos dez minutos, abrindo vantagem para o Santo André. Bruno descontou para o Leão da Fronteira aos 12, mas Marcelo voltou a marcar aos 14, construindo o placar de 3 a 1 do primeiro tempo. Na etapa final, os gols demoraram a sair e Marcelo marcou o quarto dele aos 42 minutos e logo em seguida Cristian diminuiu, fechando o placar.



Outros jogos

A rodada foi completada com outros nove jogos. Em Chapadão do Sul, o Sete de Dourados visitou a Serc e venceu por 1 a 0 e ficou dependendo de um empate na partida de volta no Estádio Douradão.



Confira os outros resultados:

Campo Grande 0 x 3 Náutico

Vitória 0 x 5 Conquista

Porto 0 x 1 SEDUC

Mirandense 1 x 0 Nioaque

São Gabriel 2 x 4 Esquerdinha

SESI 4 x 2 Coxim

Naviraiense 0 x 3 Pontaporanense

Águia Negra 1 x 1 CENA