Destaque no estadual, Rodrigo Ost é dispensado pelo Comercial

O Comercial confirmou na tarde desta quarta-feira (17) mais uma baixa no elenco que se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Rodrigo Ost, principal jogador do time durante do Campeonato Estadual, foi dispensado do elenco e não defende mais o Colorado. O motivo da saída do jogador não foi divulgado.

Nelson Corrales Meio-campista foi um dos principais jogadores do Comercial no estadual



Apesar da importância do meia para a equipe, problemas com o técnico Valter Ferreira teriam causado a saída. Nos últimos dias, Ost vinha treinando separado do restante do grupo. O jogador sequer foi relacionado para o amistoso do último domingo (17) contra o União/MT, com o clube justiçando a ausência por precaução devido dores musculares, o que foi negado pelo meia que afirmou ser opção do treinador.



Em contato com o Capital News, Ost disse já ter propostas de outros clubes, porém não chegou a iniciar negociações por ter contrato com o Comercial. Desde janeiro, quando chegou ao time da capital, o meia afirma já ter negado três propostas de transferências a outros times, porém, respeita a decisão da diretoria.



Talvez já prevendo a possibilidade de não contar com o jogador, o Comercial acertou na última semana com Oliveira, de 29 anos, que atua na mesma função de Ost. O novo reforço tem passagens por Ituano, Paraná, Santa Cruz/PE, São Caetano, Bragantino, além de já ter atuado no Japão e na Arábia Saudita. Ele estava na Caldense/MG, onde disputou o Campeonato Mineiro.



Com Ost, já chega a quatro o número de atletas que deixaram o Comercial na última semana. Antes, o volante Leno retornou a Aparecidense/GO, que havia cedido o jogador por empréstimo, o meia Eduardo Sapinho, por indisciplina, e o atacante Guilherme, reprovado nos exames médicos, já haviam saído. Atualmente, o Comercial conta com 25 jogadores no elenco.



Após apenas um amistoso, onde empatou em 1 a 1 com o União, em Rondonópolis/MT, o Colorado vive a expectativa pela estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (21), às 16h, o clube recebe o Sinop/MT, no estádio Morenão.