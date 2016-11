Desafio Seis Horas de Mountain Bike acontece no próximo final de semana

Divulgação Evento considerado amador exige concentração, boa forma física e estratégia dos participantes

Evento acontecerá pela primeira vez no Estado com seis horas de duração. Festival é considerado amador, e será realizado no próximo domingo, dia 4 de dezembro, no bike park da Fazenda Piana, localizada no município de Sidrolândia.



Com largada prevista para as 8 horas, o circuito de aproximadamente 5km, terá disputa em 3 categorias, Solo (individual), Duplas e Quartetos (em revezamento), em meio à natureza e trilhas desafiadoras, exigindo dos competidores além de preparo físico, muita estratégia.



Segundo Giordanni Carlin, integrante da 'Atitude Aventuras e Desafios', equipe organizadora do evento, "embora seja classificada como amadora, essa é uma prova que exige muito preparo físico dos atletas. Vence a disputa o atleta ou grupo que fizer o maior número de voltas dentro do tempo estabelecido, de seis horas".



Saiba mais sobre o evento por meio do site http://www.atitudeaventuras.com.br ou pelo telefone 9 9985-8575