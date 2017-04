Depois do susto, Wendell retorna aos treinos e se diz “pronto pra outra”

Franz Mendes Wendell foi atendido por ambulância do Samu e levado ao Hospital da Vida, onde acordou

No último domingo o Sete de Dourados empatou sem gols com o Novo e, como precisava da vitória, ficou fora da decisão do Campeonato Estadual. Na saída, a tristeza dos torcedores se misturava com a preocupação em relação ao goleiro Wendell, que deixou o Estádio Douradão desacordado após um choque com o atacante Kiko. O jogador está bem e deve treinar normalmente durante a semana e ficar à disposição de Nei César para a partida de sábado, contra o Operário, na disputa pelo terceiro lugar.



O lance que calou a torcida do Sete e deixou boa parte dos jogadores transtornados acontece quase no final do jogo. Em um contra-ataque, Kiko foi lançado e ficou de frente com Wendell, que saiu por baixo. O goleiro conseguiu tocar a bola, mas o joelho do atacante, que tentava a mesma coisa, atingiu sua cabeça, fazendo com que perdesse os sentidos. Na hora, jogadores dos dois times perceberam a gravidade e pediram atendimento médico, duas equipes, uma do Samu e outro do Corpo de Bombeiros, entraram em campo, além do Departamento Médico do Sete.



Desmaiado, Wendell sangrava pela boca, o que assustou ainda mais jogadores e membros da arbitragem que estavam próximos. O sangue, porém, foi por causa de um corte nos lábios devido o aparelho que o goleiro usa nos dentes. Como o técnico do Sete já havia feito as três alterações, o volante Primo ocupou o lugar de Wendell até o fim do jogo.



Lance normal

De toda essa movimentação, Wendell não tem recordação. “Eu lembro do jogo, de defesas durante a partida e outros detalhes. Agora do lance, não tenho nenhuma recordação. Sei como foi porque assisti no dia seguinte os melhores momentos”, explica. O goleiro foi transportado por uma equipe do Samu até o Hospital da Vida, onde recuperou os sentidos. “O pessoal fala que quando estava sendo colocado na ambulância eu acordei, mas nem isso eu lembro. Sei que acordei no hospital à noite”. De acordo com membro da CT do Sete que acompanhou Wendell, ele acordou por volta das 19h.



Para o goleiro, o choque com o atacante Kiko deve ser encarado com um acidente de trabalho, sem culpa por parte do jogador adversário. “Como eu disse, só ví o lance depois pela TV e foi um lance normal de jogo, nós dois tentávamos alcançar a bola. Não conversei com o Kiko depois, mas ele pode ficar tranquilo, não aconteceu nada e bola pra frente”.



De volta aos treinos, Wendell já pensa no próximo jogo. O Sete disputa com o Operário, em dois jogos, a terceira posição do Estadual que vale uma vaga na Copa Verde 2018.

“Estou zerado, pronto para outra”, encerra.



Wendell tem 26 anos e jogou nas categorias de base da Ponte Preta e do Santos. Seu primeiro clube profissional foi o Grêmio Catanduvense na Série A do Campeonato Paulista em 2010. Depois jogou a Série B do Brasileiro pelo América-RN, clube que defendeu até 2013. Depois jogou pelo Mogi Mirim-SP, Campinense-PB e retornou ao Grêmio Catanduvense antes de defender o Sete nesta temporada.