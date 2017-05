De volta à série B Juventude e Guarani começam com o pé direito

Após sete anos esperando, a torcida do Juventude viu o time voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro com vitória em casa. No Estádio Alfredo Jaconi, de virada, os mandantes venceram o Luverdense pelo placar de 2 a 1.

Reprodução/Facebook E.C. Juventude De virada Juventude bateu o Luverdense no Estádio Alfredo Jaconi

Após quatro temporadas amargando a Série C, o Guarani estreou com vitória diante da torcida, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a equipe bugrina derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0, com dois gols do atacante Eliandro.



Outros dois jogos aconteceram na sexta-feira, a equipe do CRB venceu o Ceará em Maceió pelo placar mínimo, na Arena Pernambuco Náutico e América –MG ficaram no 0 x 0.



Neste sábado (13/05), seis jogos completam a rodada de abertura do Brasileirão Série B 2017.



Com o objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro, após amargar o rebaixamento em 2016 o Internacional, inicia sua caminhada na série B contra o Londrina, às 15h30. O jogo será disputado no Estádio do Café, no Paraná.

Fernando Torres/Paysandu O papão estréia em casa, diante da sua torcida no estádio Curuzu

Outro time que estréia hoje na competição é o Paysandu, em meio ao começo da Série B, o Papão ainda vive a expectativa da decisão da Copa Verde, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Chamusca deve entrar em campo com um time misto. A equipe paraense joga em casa às 20h contra o Oeste.



Santa Cruz x Criciúma, ABC x Paraná, Boa esporte x Vila Nova e Goiás x Figueirense completam a rodada.