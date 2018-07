De virada, Grêmio vence São Paulo e Flamengo agradece

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Virada sobre vice-líder São Paulo recoloca o Grêmio no G4

A liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro estava ameaçada nesta 15ª rodada, mas o São Paulo não conseguiu o resultado que precisava para isso. O Tricolor foi derrotado pelo Grêmio nesta quinta-feira (26) e segue na segunda posição. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho retorna ao G4 junto com o Atlético-MG que também venceu e os dois times contaram com o tropeço inesperado do Internacional, derrotado pelo América-MG.



Os dois primeiros jogos da noite terminaram como mesmo placar. O Vitória-BA aproveitou o momento ruim do Sport-PE e venceu por 1 a 0, gol de Erick aos 15 minutos do segundo tempo. No Engenhão, o Botafogo se recuperou de duas derrotas seguidas e bateu a Chapecoense-SC pela contagem mínima, gol de Marcinho aos nove minutos da etapa final.



Em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo se enfrentaram e os visitantes saíram na frente logo aos três minutos de jogo. Everton deu um chutão para a área, a defesa não segurou e a bola sobrou livre para Arboleda, que passou para Diego Souza abrir o marcador para o São Paulo. O empate veio já nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47, Everton partiu para cima de Militão, ajeitou de perna direita e bateu colocado para marcar.



No segundo tempo, o time paulista quase ampliou no primeiro lance, quando Diego Souza recebeu na área, dominou no peito e finalizou com força, obrigando Marcelo Grohe a se esticar para fazer a defesa. Depois, o Grêmio dominou a partida e, aos 15, conseguiu a virada. Luan abriu para Everton, que cortou a marcação e finalizou seco para vencer o goleiro Sidão pela segunda vez e fechar o placar em 2 a 1.



No Estádio Independência, o Internacional foi em busca de pontos para entrar também na disputa pela liderança, mas acabou tropeçando no América-MG. O Coelho abriu 2 a 0 com gols de Adilson e Giovanni no primeiro tempo. O Colorado só descontou quase no fim do jogo, gol de Jonatan Alvez aos 43 minutos, mas sem tempo de buscar o empate e o placar de 2 a 1 fechou o jogo.



Classificação



Dois jogos da 15ª rodada não foram realizados. Atlético-PR e Vasco na Arena da Baixada e ainda Ceará-CE e Bahia-BA no Castelão acontecem apenas no dia 27 de agosto, já que essas equipes jogaram neste meio de semana pela Copa Sul-Americana.



O Flamengo segue em primeiro com 31 pontos e o São Paulo em segundo com 29. O G4 mudou com Atlético-MG e Grêmio com 26 pontos. Com a mesma pontuação, o Internacional caiu da terceira para quinta posição. Na parte de baixo, o América-MG deixou a zona de rebaixamento com a vitória para a Chapecoense, na 17ª posição com 16 pontos. O Paraná Clube-PR vem na sequência com 13, o Atlético-PR tem dez e o Ceará é lanterna com apenas oito pontos.