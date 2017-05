De olho na Série D, Sete retorna aos treinos com base reforçada

Divulgação/Sete Nei César recebe reforços para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro

O elenco do Sete de Dourados voltou essa semana aos treinos após a participação no Campeonato Estadual. Os jogadores tiveram cerca de uma semana de folga após a derrota para o Operário que deixou o time na quarta posição. O tempo foi necessário para remontar o grupo, agora reforçado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Dos que já estavam no clube, 19 jogadores voltaram aos treinos e a eles se juntam novos atletas.



Nos treinos desta quarta-feira no CT e quinta no Estádio Douradão, estavam presentes os goleiros Wendell e Alan Tobias, os laterais Bahia e Breno, os zagueiros Juan, Binho, Huliel, Márcio Santos e Neto, o volante Primo, os meias Pavão e Bruninho e os atacantes Mitú, Daniel, Sadan, Pablo, Leandrinho, Léo Souza e Lucas. Na lista ainda deveriam estar o lateral Jô e o meia Thiago Mattos mas, contundidos, dificilmente terão condições de jogar o Brasileiro.



Novidades

Entre os novos contratados, três já haviam sido anunciados. O lateral Léo Felix, o volante Péu e o meia Leandro Branco, todos vindos do Águia Negra. Já treinam também o zagueiro e lateral Anderson Peixe, vindo do Treze-PB, o lateral ambidestro Rodrigo Cacimba, que estava no Prudentópolis-PR, e os atacantes Damião, que já defendeu o Guarani-CE e o Iporá-GO, e Tutinha, campeão pelo Itaporã com o técnico Nei César em 2015.



Nesta quinta, em entrevista à Rádio Grande FM, o gestor do Sete, Tony Montalvão, falou em outros nomes, além dos que já estão treinando. Um deles é o volante Fábio Buru, outro que defendeu o Itaporã e disputou o Campeonato Catarinense pelo Almirante Barroso. O mais esperado, porém, é o veterano atacante Acosta, ex-Corinthians, que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Taboão da Serra. “Esses jogadores chegam no sábado”, afirmou o dirigente.



Apesar de ainda estar com dificuldade em captar recursos para disputar o Brasileiro, Tony fala com otimismo do grupo que está sendo montado. “Devemos muito ao time do ano passado, que nos colocou na Copa do Brasil e na Série D, mas acredito que podemos montar um elenco mais forte, apesar das dificuldades”, disse.



Na Série D do Brasileiro, o Sete está no Grupo A11, junto com a Aparecidense-GO, Luziânia-DF e União Rondonópolis-MT. A estreia será contra esse último, dia 21, às 18h, no Estádio Luthero Lopes. No Estádio Douradão, o primeiro jogo será no dia 28, contra o time goiano.