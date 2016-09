Daniel Dias conquistou ouro em natação durante entreia

Tamanho do texto

Fernando Maia/MPIX/CPB Daniel Dias - 200m livre S5 - Medalha de Ouro

Fernando Maia/MPIX/CPB Daniel Dias - 200m livre S5 - Medalha de Ouro

O atleta Daniel Dias conquistou medalha de ouro na Paralimpíada, somando 16 medalhas em Jogos Paralímpicos. A disputa aconteceu na noite de quinta-feira (8), ele ganhou nos 200m livre masculino, primeira natação paralímpica brasileira.



De acordo com a Agência Brasil, a medalha de prata ficou com o norte-americano Roy Perkins e o bronze com o britânico Andrew Mullen. Mesmo nadando forte Daniel Dias não conseguiu superar o recorde mundial da categoria.



Daniel Dias, de 28 anos, e nasceu em Campinas (SP). Ele nasceu com má formação congênita dos membros superiores e da perna direita e descobriu o paradesporto ao assistir o nadador Clodoaldo Silva em uma das provas dos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004.



Nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012), Daniel levou seis medalhas de ouro. Em 2015, ganhou oito medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, além de sete medalhas de ouro e uma de prata no Mundial de Glasgow. Daniel já recebeu o troféu Laureus, considerado o “Oscar do Esporte”, por três vezes: em 2009, 2013 e 2016.