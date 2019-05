Cuiabá e Operário voltam a se enfrentar, agora na Série B

Lucas Figueiredo/CBF Cuiabá e Operário decidiram a Série C do Brasileiro em 2018, vencida pelo Fantasma

A Série B do Campeonato Brasileiro promove um grande duelo nesta segunda rodada de competição. Neste sábado (4), às 18h (MS)) Cuiabá-MT e Operário-PR terão mais um duelo após quatro grandes confrontos na terceira divisão nacional do ano passado. Com remanescentes que brilharam nos jogos da temporada passada, o campeão e o vice da Série C de 2018 brigam agora pela liderança da Segundona.

No ano passado, no primeiro encontro entre as equipes, no dia 19 de maio, o Cuiabá levou a melhor, aplicando um sonoro 4 a 0 sobre o Operário na sua Arena Pantanal, palco da partida desta noite. No jogo seguinte, no dia 22 de julho, pelo returno da Primeira Fase da Série C 2019, empate em 1 a 1 no Germano Kruger.

Os dois times voltaram a se encontrar na decisão e os jogos finais, disputados em 16 e 22 de setembro, foram marcados por verdadeiras batalhas. Na ida da decisão, em Ponta Grossa, Fantasma e Peixe Dourado terminaram com um movimentadíssimo 3 a 3. Na finalíssima, que contou com a presença de 29.105 presentes na Arena da capital do Mato Grosso, representando o segundo maior público do torneio, triunfo do Operário por 1 a 0 e título inédito para o Alvinegro.

As duas equipes entraram na rodada inicial da competição com o pé direito. No Germano Kruger, o Operário bateu o América-MG por 1 a 0, enquanto o Cuiabá superou o Criciúma fora de casa, no Heriberto Hulse, pelo mesmo placar. Agora, os dois clubes querem vencer para embalar uma sequência de triunfos na Segundona.