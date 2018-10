CSA vence e alcança Goiás na vice-liderança da Série B

Divulgação/CSA Vitória do CSA garantiu a Vice liderança compartilhada

A briga pela vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro segue equilibrada entre Goiás-GO e CSA-AL. Os dois entraram em campo na abertura da 30ª rodada nesta terça-feira (2) e estão juntos na classificação. O time goiano ficou no empate em casa com o Londrina-PR e o alagoano venceu o Paysandu-PA. A noite ainda teve outro empate em 0 a 0 entre Criciúma-SC e Oeste-SP e a vitória do Sampaio Côrrea-MA sobre o Figueirense-SC que mantém o time na briga pela permanência na segunda divisão. A rodada segue na sexta-feira (5) com outros quatro jogos e termina no sábado com mais dois.



A rodada começou em São Luiz e o Sampaio Côrrea foi melhor que o Figueira. O gol da vitória por 1 a p saiu ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Julinho cobrou falta com força, a bola bateu no travessão e morreu dentro do gol de Dênis. O triunfo deixa o Sampaio com 29 pontos, a três de sair da zona da degola, figurando ainda em 19º colocado. Já o Figueirense estacionou em nono, com 40 somados.



Em Goiânia, Goiás e Londrina não fizeram muito para sair do empate sem gols. O resultado deu a chance do CSA alcançar o time esmeraldino na segunda posição ao vencer o Paysandu, no Rei Pelé, por 1 a 0, gol de Hugo Cabral aos oito minutos do segundo tempo. Goiás e CSA somam 50 pontos, três a menos que o líder Fortaleza-CE, com vantagem para os goianos no número de vitórias. O Londrina é oitavo com 41 pontos e o Papão, com 31 pontos, segue enroscado na zona de rebaixamento.